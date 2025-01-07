В Ульяновской области сотрудники Госавтоинспекции и Полицейский Дед Мороз провели профилактическую акцию «Водитель, помни! За рулём - ничего крепче чая!»

Сотрудники Госавтоинспекции Ульяновской области в рамках Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" провели профилактическую акцию «Водитель, помни! За рулём - ничего крепче чая!» и напомнили водителям о последствиях езды в нетрезвом состоянии.
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