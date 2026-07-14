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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Госавтоинспекторы рассказали маленьким тушинцам об опасностях во дворе

Сотрудники Госавтоинспекции СЗАО провели профилактическую акцию «Безопасный двор» в нашем районе. Основной целью было проинформировать граждан о том, что дворовая территория не является зоной, свободной от дорожных рисков.

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