Fujitsu создали прототип ИИ-регулировщика движения с претензией на универсальный анализ траффика

Японская кампания Fujitsu совместно с университетом Карнеги-Меллон создали технологию Social Digital Twin, способной преобразовывать изображения 2D сцен, снятые с помощью одной монохромной RGB-камеры, в детализированные 3D-модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии