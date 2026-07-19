Дом, где звучит тишина комфорта.

Иногда мы в нашей команде позволяем себе почти театральную фантазию: а что, если однажды в современной Москве появится человек, для которого сама жизнь была сценой, а голос — силой, способной остановить время? Так, будто из глубины аплодисментов, в город шагнул Фёдор Иванович Шаляпин.
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