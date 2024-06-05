«Уральские авиалинии» доставили в Екатеринбург раненого бойца

«Уральские авиалинии» доставили в Екатеринбург тяжело раненого бойца с СВО. О том, что на борту будет особенный пассажир с аппаратом Илизарова, экипажу доложили только перед вылетом, но бортпроводники были готовы к тому, чтобы мужчина долетел комфортно и безопасно.
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