«Уральские авиалинии» доставили в Екатеринбург раненого бойца

«Уральские авиалинии» доставили в Екатеринбург тяжело раненого бойца с СВО. О том, что на борту будет особенный пассажир с аппаратом Илизарова, экипажу доложили только перед вылетом, но бортпроводники были готовы к тому, чтобы мужчина долетел комфортно и безопасно.