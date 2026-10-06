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Минтранс: маршрут U1 протяженностью 440 км для БПЛА открыт в Югре

Минтранс: маршрут U1 протяженностью 440 км для БПЛА открыт в Югре

Первый в России маршрут для беспилотников открыли в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в официальном Telegram-каналеhttps://t.

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