Под прицелом
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Под прицелом

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Немецкие лидеры просчитались с волей народа относительно военных расходов

Немецкие лидеры просчитались с волей народа относительно военных расходов

Свежие опросы общественного мнения показывают, что правоцентристская партия христианских демократов (ХДС-ХСС) во главе с потенциальным канцлером Фридрихом Мерцем теряет позиции по отношению к популистской правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) еще до формирования нового правительства.

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