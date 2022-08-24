Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк в семейном кругу: новые фото

Все новые подробности появляются о личности Натальи Вовк (Шабан), которую ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, которая была взорвана в автомобиле после патриотического фестиваля "Традиция", который проходил в музее-усадьбе Захарово.