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Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк в семейном кругу: новые фото

Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк в семейном кругу: новые фото

Все новые подробности появляются о личности Натальи Вовк (Шабан), которую ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, которая была взорвана в автомобиле после патриотического фестиваля "Традиция", который проходил в музее-усадьбе Захарово.

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