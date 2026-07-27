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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпиону ATP 250 в Эшториле Ван Ашу перевели призовые через терминал на церемонии награждения

22-летний Люка Ван Аш стал чемпионом ATP 250 в Эшториле, обыграв в финале Александра Блокса со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

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