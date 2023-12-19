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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд – спортсмен года по версии BBC. Он опередил Джоковича, Ферстаппена и Байлс

Холанд – спортсмен года по версии BBC. Он опередил Джоковича, Ферстаппена и Байлс

23-летний норвежский форвард в сезоне-2022/23 сделал требл с «Манчестер Сити», выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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