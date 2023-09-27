Суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве

Суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве. Речь идет о гражданском иске, согласно которому Трамп завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов, чтобы получить лучшие условия у банков и страховщиков.
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