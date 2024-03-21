«Пока я не в 100%-процентной форме». Карлос Сайнс – о возвращении за руль после операции

«Пока я не в 100%-процентной форме». Карлос Сайнс – о возвращении за руль после операцииFerrariГонщик Ferrari Карлос Сайнс на пресс-конференции перед началом этапа Формулы 1 в Австралии рассказал о своем самочувствии.
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