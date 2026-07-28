Фонд "Восточный Порт" семь лет работает во Врангеле

За семь лет работы фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" провел более 1400 акций, мероприятий и проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, спорта, культуры и поддержку жителей Врангеля и Находки.