Фонд "Восточный Порт" семь лет работает во Врангеле

За семь лет работы фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" провел более 1400 акций, мероприятий и проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, спорта, культуры и поддержку жителей Врангеля и Находки.
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