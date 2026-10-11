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Регионы России

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Губернатор Владимирской области сообщил о последствиях атаки беспилотников на инфраструктуру региона

Губернатор Владимирской области сообщил о последствиях атаки беспилотников на инфраструктуру региона

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале «Макс» проинформировал о поступлении в городскую администрацию сообщений от жителей Владимира о повреждениях после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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