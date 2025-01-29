“Ищите свою сказку.

В России вы найдёте ее! А. козловский. В рамках проекта “Сказочная Россия” дети из группы “незабудка” познакомились со сказочными героями, которые живут на карте, придуманной московским журналистом Алексеем Козловским.
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