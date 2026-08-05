Tesla выпустила 10-миллионный электрокар

Юбилейным электромобилем стала Tesla Model Y, собранная на заводе компании во Фримонте. Первый миллион электрокаров Tesla был произведен на этом же производственном комплексе в Калифорнии в 2020 году, когда компания начала выпускать кроссовер Model Y.
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