Омбудсмен по правам человека в ЯНАО помог ребенку получить место в детсаду

Жительнице Нового Уренгоя помогли получить место в детском саду для ее ребенка. Проволочки произошли из-за ошибки в заявлении, сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук в своем telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии