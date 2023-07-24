Культуромания

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«Литфонд» выставил редкое издание «Евгения Онегина» за 12 млн руб.

«Литфонд» выставил редкое издание «Евгения Онегина» за 12 млн руб.

27 июля Аукционный дом «Литфонд» проведет торги литературных раритетов, топ-лотом на которых станет редчайшее первое издание пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин» (Санкт-Петербург, Типография Департамента народного просвещения, 1826-1832 гг.

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