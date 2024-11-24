Стало известно, зарплаты каких работников выросли сильнее всего в сентябре

Уровень заработка в этой сфере увеличился почти вдвое В сентябре 2023 года доходы сотрудников букмекерских контор и игорных заведений в России выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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