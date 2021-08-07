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Россия совершает опасную ошибку, вкладывая триллионы рублей за рубеж

Россия совершает опасную ошибку, вкладывая триллионы рублей за рубеж

В последние два десятилетия Россия активно вкладывается в зарубежные проекты. Так, по данным агентства «Рейтар», начиная с 2006 года, правительство РФ и госкомпания «Роснефть» выдали Венесуэле кредитов на общую сумму в 17 миллиардов долларов.

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Евгений Натесов
Аффтыр, дебил. Если бы Россия переключилась только на внутренние проблемы России давно уже бы не было.
Андрей Лобанов
Ага, мы ж такие богатые, у нас все мировые производства сосредоточены, мир завален продукцией "Мэд им Раша"... или я ошибаюсь, это мы завалены продукцией "Мэйд ин Чина" и все мировые производства в КНР? Китай, у которого ПРОМЫШЛЕННЫЙ экспорт, может вкладывать миллиарды в зарубежные активы, чтобы черпать оттуда дешёвое сырье и материалы. Но Россия, которая даже из Бразилии кофемашины импортирует, во что вкладывает деньги? И знаете, пример КНР, которая несколько ДЕСЯТИЛЕТИЙ занималась только внутренними проблемами, минимум лезла во внешние дела, только прилегающими странами занималась, если что, показывает, насколько занятие внутренними делами может быть эффективно. Сначала экономические мускулы накачайте, а потом пальцы веером ставьте. Чтобы не тряслись поджилки, если цены на нефть скачут. Китайцам, южным корейцам, тайваньцам, да и гейропеосам от падения цен на нефть одна выгода, а для нас - серпом по мошонке.
Евгений Натесов
Китай отказался от социализма ещё в 70-е года прошлого века. И сразу стал заниматься внешними проблемами привлекая западные инвестиции. СССР отказался от внешних проблем и где он? Россия не занималась внешними проблемами в 90-е и государством её нельзя было назвать - все под внешним управлением...
Анатолий Степанов
Сколько долгов мы списали,и сколько еще придется списать ,с этими бездарными правителями
Евгений Натесов
С бездарными? А ничего, что именно при Путине мы стали жить так богато как никогда раньше не жили?..
Андрей Лобанов
Так ведь запасные аэродромчики эти деятели себе готовят, зарубежные активы создают. Чтобы было детишкам на молочишко, если что случиться.
Виктор Василенко
для своего Народа жалко рубля .........
Евгений Натесов
А ничего, что так богато как при Путине мы ещё никогда не жили?...
Александр Дементьев
Это ты себя и нуворишей в виду имеешь? А Росстат утверждает, что четверть населения страны никогда так бедно не жила.
Евгений Натесов
Народ имею ввиду. А четверть это сколько?
Владимир Сергеев
Владимир Сергеев
Конечно НАДО развивать связи с другими Государствами , но о своей экономике надо думать в ПЕРВУЮ очередь .. В Стране уже десятый год длится кризис Зарплаты не растут , ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ рабочих Мест НЕ прибавляется ,ВВП в нуле , Страна в СТАГНАЦИИ ... Господа подумайте о своем НАРОДЕ .. Или вы привыкли только Стричь его налогами..??? Так дострижетесь , что и стричь будет НЕЧЕГО с народа ... Тогда уж точно свалите заграницу бросив Страну.
Дмитрий Бакланов
Неправильно выделяешь. Высококвалифицированных РАБОЧИХ мест. Тех, что создают реальный продукт, а не ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННО спекулирует на биржах, ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННО занимаются ростовщичеством.
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Ты мне до того НАДОЕЛ , своей НАГЛОЙ ТУПОСТЬЮ , что я десять раз покаялся что вытащил тебя из ЧС ... Ошибку надо исправлять Американского Шпиона НАТЕСОВА срочно в ЧС..
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Владимир Сергеев
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Евгений натесов говнюк обсирающий мою Родину .. позор таким ..
Александр Дементьев
Согласен полностью.
Mishenkovalm48
Задолбал, текст смени
Евгений Натесов
Разве этот текст тебе? И почему я его должен сменить?
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Евгений натесов мразь гадящая на мою Родину куплен предателями ...
Александр Дементьев
Козе понятно, что все эти зарубежные инвестиции своего рода норки, в которые российские вороватые дельцы пытаются запрятать или уже наворованное у России, или запланированное к краже. В своей стране они просто боятся хранить и вкладывать в производство честно уворованное. А вдруг путинский строй рухнет и они останутся без штанов. С другой стороны - деньги вроде уже есть и держать их без движения не хочется. Вот и инвестируем туда, где на первый взгляд безопаснее. .... Только в том случае,если РФ ослабнет (а к тому её правители усиленно подталкивают), ничто не помешает западным правительствам ( да и не только западным) арестовать все вывезенные за рубеж деньги, как полученные не честным путём. Тогда "плачь Россия и веселись Европа..."
Евгений Натесов
Это какие правители подталкивают Россию к ослаблению?
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Евгений натесов враг моей Родины .. продался американскому ворью и гадит на мою Страну.
Василий Шафранов
Он просто долбодятел кремлеботный. Полное отсутствие мозга и как следствие ума.
Владимир Сергеев
Да я знаю ... не первый год с ним сталкиваюсь .. Одно время убрал его из ЧС ... Достал он меня снова загнал ибо ТУПОСТЬ его Зашкаливает ... у него годами одни и те же поакаты и выражения и приколы .. .. Думаю просто он БОЛЕН - ТУПОСТЬЮ
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Евгений натесов предатель мой Родины .завербован США и гадит на Россию
Евгений Натесов
Василий Шафранов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Евгений натесов - предатель моей Родины ... завербован США ... продал Россию Олигархам и продает секреты ЦРУ
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Сергеев
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А чокнутый гомик натесов продал Россию ворам и жуликам
Николай Зайчиков
Чокнутый гомик натесов продал Россию ворам и жуликам
Николай Зайчиков
Чокнутый гомик натесов продал Россию ворам и жуликам
Владимир Сергеев
Владимир Сергеев
Владимир Сергеев
Виктор Василенко
разве за такую" жизнь " проливали кровь наши отцы и деды ....
Николай Зайчиков
Ну надо же , чокнутый натесов обвиняет кого-то в дебилизме .
Николай Зайчиков
Все правильно , те кто раздает кредиты туркам и прочим странам готовят себя запасной аэродром на случай бегства из России .
Евгений Натесов
Владимир Сергеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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