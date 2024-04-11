В Орске подсчитывают ущерб из-за паводка

В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка, пишет ТАСС. Между тем в Минстрое оценили объём работ после потопа: потребуется восстановить 268 многоквартирных домов и свыше 6 тысяч частных домовладений.
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