Обход территории главой управы начнётся в 3-ем Стрелецком проезде

В Марьиной роще в субботу, 21 октября, в 10:00 исполняющий обязанности главы управы Константин Абрагимов совместно с исполняющим обязанности директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Никитой Ролдугиным проведёт обход территории.
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