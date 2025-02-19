Как выехать из сугроба без посторонней помощи — простые советы

В вашем регионе навалило снега, да так, что заранее ясно: просто так из этой снежной западни не выбраться? Чего точно не нужно делать, так это давить на педаль газа, ожидая, что вот еще чуть-чуть – и автомобиль начнет двигаться.
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