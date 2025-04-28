История с ДТП во Владимирской области дошла до главы СК

Он взял на контроль историю с перевернувшимся автобусом во Владимирской области. Глава СК РФ запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг пассажирских перевозок, не отвечающих требованиям безопасности.
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