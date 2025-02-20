Жители Северо-Запада сэкономили более 31 миллиарда рублей с подписками Сбера

Более половины суммы приходится на петербуржцев Выгода подписчиков СберПрайм в Северо-Западном федеральном округе от использования сервисов Сбера и партнёров банка за 2024 год превысила 31 миллиард рублей, более половины суммы приходится на петербуржцев – 17 миллиардов.
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