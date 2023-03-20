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«Не останется выбора»: Варшава назвала условие начала войны с Россией

«Не останется выбора»: Варшава назвала условие начала войны с Россией

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI назвала условие начала войны с Россией.

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