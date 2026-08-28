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Кому - шанс, а кому - расходы: астропрогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября

Кому - шанс, а кому - расходы: астропрогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября

На грядущей неделе с 31 августа по 6 сентября многие окажутся перед необходимостью завершить дела, отложенные в конце лета.

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