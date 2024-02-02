Россиянин получил уголовное дело за снимок голого сына по просьбе девушки с сайта знакомств

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Нижнего Тагила за распространение детской порнографии. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, мужчина сфотографировал своего маленького сына голым по просьбе девушки с сайта знакомств.
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