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Двойное дно: в Казахстане предотвратили нелегальный вывоз $400 тыс.

Двойное дно: в Казахстане предотвратили нелегальный вывоз $400 тыс.

Из Казахстана пытались нелегально вывезти 400 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Tengrinews со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.

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