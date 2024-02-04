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Закон, порядок, государство

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На полигоне в тыловом районе СВО прошли тактико-специальные занятия с экипажами БМП-3 группировки войск «Запад»

На полигоне в тыловом районе СВО прошли тактико-специальные занятия с экипажами БМП-3 группировки войск «Запад»

В ходе занятий экипажи совершенствовали вождение бронированной техники по пересеченной местности с естественными препятствиями.

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