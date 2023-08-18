В Питере после облавы порядка сотни мигрантов с паспортами РФ отправили в военкомат. А их детей не будут брать в школы без знания языка
Ну вот, есть же хорошие новости. А то вы - всё плохо. всё плохо. Вот провели в Питере полицейские рейд по "местам скопления иностранных граждан", выявили очередную партию нелегалов, а заодно обнаружили и почти что добропорядочных новоиспечённых граждан Российской Федерации, почему-то "забывших" встать на воинский учёт.
Комментарии
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А кто будет нам доплачивать за этих работников из Азии? Мы что... за даром страдаем?
Неужели родили наши правители что-то хорошее
Их детей нужно учить языку за счёт своих государств, откуда они приехали. Это справедливо.
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