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В Питере после облавы порядка сотни мигрантов с паспортами РФ отправили в военкомат. А их детей не будут брать в школы без знания языка

В Питере после облавы порядка сотни мигрантов с паспортами РФ отправили в военкомат. А их детей не будут брать в школы без знания языка

Ну вот, есть же хорошие новости. А то вы - всё плохо. всё плохо. Вот провели в Питере полицейские рейд по "местам скопления иностранных граждан", выявили очередную партию нелегалов, а заодно обнаружили и почти что добропорядочных новоиспечённых граждан Российской Федерации, почему-то "забывших" встать на воинский учёт.

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Комментарии
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Леонид Руси
А кто будет нам доплачивать за этих работников из Азии? Мы что... за даром страдаем?
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2 час.
ИП
Иван Петров
Неужели родили наши правители что-то хорошее
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1 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Их детей нужно учить языку за счёт своих государств, откуда они приехали. Это справедливо.
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6 мин.

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