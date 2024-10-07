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В Мексике убит мэр столицы штата Герреро Чильпансинго Алехандро Аркоса

В Мексике убит мэр столицы штата Герреро Чильпансингоде-лос-Браво Алехандро Аркоса. В сообщении местной газеты El Financiero отмечается, что Алехандро Аркос был убит спустя неделю после вступления в должность.

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