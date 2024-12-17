В Республике Алтай сотрудники полиции предотвратили распространение пожара в кафе

Находясь на охране общественного порядка в с. Турочак, участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» Алексей Курусканов и Ровшан Махмудов, проезжая на служебном автомобиле, мимо одного из кафе, увидели задымление крыши здания.