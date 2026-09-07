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Российские «Панцири» со всеми ракетами покажут на авиашоу в Египте

Российские «Панцири» со всеми ракетами покажут на авиашоу в Египте

Холдинг «Высокоточные комплексы» доставил в Египет зенитные комплексы семейства «Панцирь» для участия в международной выставке El Alamein International Airshow 2026.

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