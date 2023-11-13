На участке федеральной трассы «Сибирь» прошли большие учения спецслужб

Сотрудники МЧС России, экипажи ГИБДД, областные спасатели, дорожные службы, полиция, медицина катастроф, органы муницпальной власти отрабатывали взаимодействия при ликвидации последствий столкновении автобуса и легкового автомобиля.
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