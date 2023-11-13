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Вести Кузбасс

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На участке федеральной трассы «Сибирь» прошли большие учения спецслужб

На участке федеральной трассы «Сибирь» прошли большие учения спецслужб

Сотрудники МЧС России, экипажи ГИБДД, областные спасатели, дорожные службы, полиция, медицина катастроф, органы муницпальной власти отрабатывали взаимодействия при ликвидации последствий столкновении автобуса и легкового автомобиля.

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