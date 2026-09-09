В Евросоюзе отклонили иск Венгрии против использования активов РФ для Украины

Суд Европейского союза отклонил иск Венгрии, которая оспаривала выделение Украине первого транша из доходов от замороженных активов России.
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