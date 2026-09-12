Туризм и География
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Туризм и География

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Первый урок тайги: как городская самоуверенность разбивается о лесной быт

Есть особый тип людей, которые считают, что физической выносливости и желания достаточно, чтобы спокойно провести несколько дней вдали от цивилизации.

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