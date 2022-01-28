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«Ракув» готов арендовать у ЦСКА Шкурина с выкупом за 1 млн евро

Нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, может стать игроком «Ракува».

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