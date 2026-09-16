Порядка 900 подъездов отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье продолжается ремонт подъездов по программе «Мой подъезд». Сейчас работы завершены примерно в 900 объектах, а до конца года планируется обновить три тысячи подъездов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Количество сельск...
- Newsweek: трое му...
- Физиогномист Воев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым