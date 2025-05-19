«Не великая держава»: Стубб рассказывал Трампу о состоянии дел в России Евгения КомароваПрезидент Финляндии Александр Стубб в ходе недавнего разговора с американским коллегой Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия – не великая держава.