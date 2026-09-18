«И это не Бандероли»: Россия заменит «Герани» огромным количеством дешёвых и скоростных крылатых ракет – советник Зеленского

Россия развивает новые типы ударных ракет, которые могут стать следующим этапом после реактивных «Гераней».
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Вопрос, кто сливает врагу все эти данные и параметры дроно-ракет, не интересует ФСБ?