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«И это не Бандероли»: Россия заменит «Герани» огромным количеством дешёвых и скоростных крылатых ракет – советник Зеленского

«И это не Бандероли»: Россия заменит «Герани» огромным количеством дешёвых и скоростных крылатых ракет – советник Зеленского

Россия развивает новые типы ударных ракет, которые могут стать следующим этапом после реактивных «Гераней».

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