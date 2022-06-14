Извращенцы

Это фрагмент со спектакля Константина Богомолова. Многие считают его талантливым режиссёром, а я как человек искренне любящий театр никогда не прощу ему то, что похожие на вот это непотребство «спектакли» много лет шли на сцене МХТ имени Чехова.
Это фрагмент со спектакля Константина Богомолова. Многие считают его талантливым режиссёром, а я как человек искренне любящий театр никогда не прощу ему то, что похожие на вот это непотребство «спектакли» много лет шли на сцене МХТ имени Чехова.
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