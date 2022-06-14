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Извращенцы

Извращенцы

Это фрагмент со спектакля Константина Богомолова.  Многие считают его талантливым режиссёром, а я как человек искренне любящий театр никогда не прощу ему то, что похожие на вот это непотребство «спектакли» много лет шли на сцене МХТ имени Чехова.

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