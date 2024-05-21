Разработанная Европой и США стратегия в области конфликта на Украине полностью провалилась. Это признал глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления в одном из ведущих японских аналитических центров – Фонде мира Сасакавы.
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