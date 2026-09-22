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Мировое обозрение

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«Роботам-убийцам не место в будущем»: Гутерриш предостерёг мир от последствий создания автономного оружия

«Роботам-убийцам не место в будущем»: Гутерриш предостерёг мир от последствий создания автономного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о тектоническом сдвиге в мировом балансе сил, который происходит на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

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