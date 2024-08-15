Федеральное правительство должно потребовать от Украины и Польши компенсации убытков, причиненных взрывами "Северного потока" и "Северного потока-2"

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал правительство страны потребовать от Украины и Польши компенсации убытков, вызванных подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
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