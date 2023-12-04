В АТОР сообщили о падении спроса на туры в Дагестан на 30%

Продажи туров в Дагестан снизились на 10–30% на фоне массовых беспорядков в конце октября. Об этом сообщила в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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