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В АТОР сообщили о падении спроса на туры в Дагестан на 30%

В АТОР сообщили о падении спроса на туры в Дагестан на 30%

Продажи туров в Дагестан снизились на 10–30% на фоне массовых беспорядков в конце октября. Об этом сообщила в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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