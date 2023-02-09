Большая часть ввозимых в Приморье японских автомобилей затем уезжает за пределы региона

Резкий рост ввоза через порт Владивосток подержанных японских иномарок, случившийся в конце прошлого и начале текущего года, заставил вновь говорить о засилье "правого руля" в Приморье.
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