Сбер в Калуге провел дизайн-сессию по применению AI-технологий в медицине

В Калуге состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта (AI) в области здравоохранения, организованная СберомВ Калуге состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта (AI) в области здравоохранения, организованная Сбером.
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