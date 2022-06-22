Военное обозрение

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Власти Праги приняли решение переименовать улицу, названную в честь советского маршала Ивана Конева

Власти Праги приняли решение переименовать улицу, названную в честь советского маршала Ивана Конева

Власти Праги продолжают уничтожать память о маршале Коневе - советском военачальнике, командующем войсками 1-го Украинского фронта, освободившими в мае 1945 года столицу Чехословакии от фашистов.

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