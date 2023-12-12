Защита немецких войск от дронов оказалась неожиданно дорогой

Разработка системы защиты от дронов для немецких войск оказалась в пять раз дороже запланированного. Первоначально в министерстве обороны Германии ожидали, что затраты составят 240,6 миллиона евро (23,4 миллиарда рублей).
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